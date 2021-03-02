«Обещали разблокировать и обманули»: тюменцы продолжают жаловаться на проблемы с льготными транспортными картами

Тюменцы пытаются заплатить в общественном транспорте за бабушек, у которых не срабатывают льготные транспортные карты. Водители возят таких пенсионерок бесплатно, об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказала тюменка Светлана Кирсанова.

«В Тюмени с 1 марта обещали разблокировать льготные транспортные карты людям 65+ (заблокированы еще в ноябре) и обманули, – написала Кирсанова. – Второй день наблюдаю в маршрутках активные попытки граждан заплатить за бабушек, у которых карточки не пищат. Водители, как правило, отказываются и везут за так».

В пресс-службе администрации Тюмени заявили, что проблемы могут иметь лишь единичный характер. «Во исполнение решений регионального оперативного штаба, льготные карты жителей Тюмени старше 65 лет разблокированы», – сообщили в пресс-службе со ссылкой на заместителя директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Ташланова.

«Лишь несколько процентов льготных транспортных карт не разблокировались в автоматическом режиме. Основная причина в том, что некоторые их владельцы пытались использовать карты, несмотря на блокировку. В результате карты попали в стоп-лист», – рассказал Ташланов. Другие карты не разблокировались, потому что у них истек срок действия или они получили повреждения. В течение дня 1 марта большинство проблем было устранено, начиная со 2 марта все льготные карты должны работать, заверил Ташланов.

«Нашла информацию, что основная часть [карт], якобы, разблокирована, а не разблокированы у тех, кто пытался воспользоваться, несмотря на блокировку, и у тех, у кого истек срок карт. Но при мне ни у кого не срабатывало»,– отметила на своей странице в «Фейсбуке» все та же Светлана Кирсанова.

Всего в Тюмени около 78 тысяч пенсионеров ездят по льготным транспортным картам. При отказе в льготном проезде пассажиры могут обратиться на горячую линию Тюменьгортранса (тел. 8-800-250-07-22, звонок бесплатный), сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что блокировка льготных транспортных карт была введена в Тюменской области в ноябре 2020 года для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди лиц старше 65 лет. Однако, мера оказалась неэффективной, пенсионеры продолжили пользоваться общественным транспортом, но делали это за свой счет. 26 февраля губернатор Александро Моор объявил о разблокировке карт с 1 марта «по многочисленным обращениям граждан».

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 02.03.21

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