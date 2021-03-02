«Тело лежало четыре урока»: в тюменской школе во время занятий умер охранник

В Тюмени в школе №49 умер охранник. Обстоятельства его смерти выясняют следователи, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

«В школе умер охранник. Проводится доследственная проверка, видимых следов криминального характера смерти предварительно не установлено», сообщили в СУ СК. Мужчине было 54 года.

Трагедия случилась 1 марта. По данным издания «Комсомольская правда-Тюмень», охранник поднялся на второй этаж школы, упал и скончался на месте. Тело пролежало в школе четыре урока, пока школьники не разошлись по домам. После этого оперативники оцепили коридор ширмами.

Тюмень, Михаил Чернов

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