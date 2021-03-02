На Ямале белый медведь пытался угнать снегоход

В поселке Сабетта белый медведь пытался «угнать» снегоход, предварительно прогнав людей. Видео происшествия было размещено в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «Вконтакте».

На записи видно, как стоящие около снегохода двое людей спешно убегают при приближении белого медведя. Хищник обращает внимание на снегоход, исследует его, пытается сдвинуть, а потом опрокидывает лапой. После этого медведь идет следом за убежавшими людьми, потом возвращается к снегоходу и, наконец, уходит.

В комментариях под видео медведя назвали подросшим Умкой. «Умка подрос, покататься хочет, ничего вы не понимаете в медвежьей дружбе», «Умка вырос, а друга так и не нашел», «Не беспокойтесь, я найду товарища и вернусь» – шутили комментаторы. Впрочем, один из отписавшихся отметил, что зверя могла вынудить прийти к людям бескормица. Другой комментатор указал, что в Сабетте запрещено выходить за ограждения из-за опасности нападения.белых медведей.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 02.03.21

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