В ХМАО от коронавируса умерли еще два человека

Число жертв коронавируса в Югре достигло 754 человек. Об этом в среду, 3 марта, сообщил оперативный штаб Югры.

За сутки число умерших увеличилось на два человека. В округе зафиксировано 99 новых случаев коронавируса в 19 муниципалитетах. С начала пандемии COVID-19 заболели 51 772 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Сургуте (25инфицированных), Ханты-Мансийске (14 заболевших) и Нижневартовске (8 больных). В тяжелом состоянии находятся 59 пациентов, 28 – на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки вылечились 111 человек (49 695 с начала пандемии). В самоизоляции находится 8710 человек, 190 619 человек сняты с медицинского наблюдения.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.03.21

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