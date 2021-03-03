В Тюменской области выросла заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области от коронавируса скончались трое человек. Число умерших от COVID-19 достигло 296 человек, сообщили в среду, 3 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Скончались двое мужчин, 56 и 74 лет. Смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Женщина 65 лет скончалась от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой субтотально-тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 86 человек (31 554 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом пять детей. На искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов.

Выздоровели 90 человек (всего 29 701 излечившийся с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 6812 человека, 1020 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 03.03.21

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