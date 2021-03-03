Депутата тюменской облдумы будут судить за перепост видеоролика Навального

Депутат тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич задержан в среду, 3 марта, за массовое распространение экстремистских материалов. Юхневичу вменяют репост признанного экстремистским в РФ фильма «Припомним жуликам и ворам их «Манифест-2002»».

На политика составили протокол об административном нарушении по статье 20.29 КоАП РФ – «массовое распространение экстремистских материалов». Протокол составил майор полиции, оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму УМВД по Тюменской области Сергеев. Согласно документу, опубликованному телеграм-каналом «Тюмень активная», Юрий Юхневич 5 сентября 2020 года со своего компьютера в Тобольске перепостил на своей странице в соцсети «Вконтакте» находившийся в свободном доступе в сети Интернет двухминутный фильм «Припомним жуликам и ворам их «Манифест-2002»».

Фильм был снят сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального перед выборами в Государственную думу РФ 2011 года. Сейчас он отнесен к экстремистским материалам на территории России. Сейчас ролик удален со страницы Юхневича.

Дозвониться до Юрия Юхневича или первого секретаря областного отделения КПРФ Тамары Казанцевой не удалось. В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались от комментариев.

Издание «Нашгород.ру» сообщило, что Юхневича задержали в среду, 3 марта, в десятом часу утра в Тобольске. К коммунисту пришли трое сотрудников полиции в штатском. Его доставили в здание прокуратуры и завели на пятый этаж, где, по словам Юхневича, находится отдел по борьбе с наркотиков.

На политика был составлен протокол, с его работы был изъят компьютер Юхневича. Суд по делу коммуниста должен состояться 4 марта. Сам парламентарий связывает свое задержание с предстоящими осенью 2021 года выборами в тюменскую областную думу. «Я один из потенциальных кандидатов в региональный парламент от КПРФ. И думаю, что в моей дискредитации заинтересованы некие третьи лица», – отметил Юхневич.

Тобольск, Михаил Чернов

Тобольск. Другие новости 03.03.21

В Тюменской области выросла заболеваемость коронавирусом. / В ХМАО от коронавируса умерли еще два человека. / На Ямале белый медведь пытался угнать снегоход. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»