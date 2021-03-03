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Среда, 3 марта 2021, 20:36 мск

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Депутата тюменской облдумы оштрафовали за репост видео Навального, лишив шансов на переизбрание

Депутат тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич оштрафован на одну тысячу рублей за массовое распространение экстремистских материалов. Принятое городским судом Тобольска в среду, 3 марта, решение не позволит коммунисту принять участие в выборах в тюменскую областную думу осенью 2021 года.

Как сообщает официальный сайт регионального отделения КПРФ, заседание тобольского суда состоялось 3 марта и длилось 10 минут. Юхневича признали виновным в массовом распространении видеоролика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их «Манифест – 2002»». Ролик был признан экстремистским решением Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году. Юхневич сделал репост видео на своей странице «Вконтакте» 5 сентября 2020 года. Сейчас ролик удален со страницы депутата.

Теперь, согласно действующему законодательству, Юхневич в течение года не может баллотироваться в депутаты. Это не позволяет ему принять участие в предстоящих в сентябре 2021 года выборах в тюменскую областную думу (как и в Госдуму РФ).

«КПРФ считает, что решение суда есть ничто иное как политическая расправа над оппонентами. Юрий Юхневич – яркий политик, который в карман за словом не лезет. В сентябре 2021 года состоятся выборы не только в Государственную Думу, но и в областной парламент, депутатом которого он и является. Уже сейчас очевидно, что весь этот спектакль затевался с единственной целью – не допустить депутата-коммуниста в следующих созыв.», – говорится в официальном заявлении КПРФ. Юхневич заявил о намерении обжаловать решение тобольского суда.

Депутат тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич был задержан сотрудниками отдела «Э» областной полиции в среду, 3 марта, за репост признанного экстремистским в РФ фильма «Припомним жуликам и ворам их «Манифест-2002»». На политика составили протокол об административном нарушении по статье 20.29 КоАП РФ – «массовое распространение экстремистских материалов».

Тобольск, Михаил Чернов

Тобольск. Другие новости 03.03.21

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