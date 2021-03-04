Число заболевших коронавирусом в Тюменской области выше числа выздоровевших

В Тюменской за последние сутки подтвержден диагноз «коронавирус» у 93 человек, сообщает региональный оперативный штаб. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 12 пациентов. Под медицинским наблюдением – 7,91 тысячи человек. Среди заболевших есть пятеро детей.

За тот же период выздоровели 90 человек. Всего в регионе с момента начала распространения инфекции заразились 30702 человека, выздоровели – 28874. Скончались – 273 человека.

Тюмень, Елена Сычева

Тюмень. Другие новости 03.03.21

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