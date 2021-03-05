В Тюмени пожилая женщина умерла от коронавируса

В Тюмени зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса – скончалась 87-летняя женщина. Она умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. Кроме того, у нее были хронические заболевания. Всего в регионе в списке жертв Covid-19 299 человек.

За последние сутки, добавим, зарегистрировано 82 новых случая заражения. Выздоровел 91 человек.

Тюмень, Елена Сычева

Тюмень. Другие новости 04.03.21

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