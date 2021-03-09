В Тюмени из-за лихача машина врезалась в жилой дом. В ДТП чудом выжила маленькая девочка

Тюменские гаишники устанавливыают обстоятельства ДТП, при котором легковой автомобиль протаранил жилой дом. В ДТП серьезно пострадала годовалая девочка, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Авария произошла 7 марта на перекрестке улиц Интернациональной и Парковой в Тюмени. Автомобиль «Шкода Октавиа» въехал в жилой дом.

27-летний водитель на «Шкоды» ехал по главной дороге – улице Интернациональной. Со второстепенной дороги наперерез ему выехал автомобиль «Тойота Хайлендер». Избегая столкновения с внедорожником, водитель «Шкоды» свернул в сторону и автомобиль въехал в дом.

Водитель «Тойоты» уехал с места ДТП. Чтобы догнать его, водитель «Шкоды» остановил учебный автомобиль одной из автошкол, водитель которого стал очевидцем аварии. Вместе с инструктором молодой человек поехал за внедорожником. Заметив преследователей, водитель «Тойоты» развернулся и возвратился на место ДТП.

В ДТП пострадали четыре человека, ехавшие в «Шкоде». Водитель 27 лет, пассажирка 25 лет и пассажир 27-ми лет отделались легкими травмами и уже отпущены из больницы. Еще одна пассажирка, девочка одного года и трех месяцев, госпитализирована с серьезной травмой головы. По мнению ее родных, ребенок остался жив благодаря детскому автокреслу и зимней одежде. На девочке были две шапки и капюшон, которые смягчили удар.

На водителя внедорожника заведено административное дело за оставление места ДТП. Ему грозит лишение права управлять транспортом на срок от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. 40-летний водитель «Тойоты Хайлендер» в 2020 году 19 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и трижды – за проезд на красный сигнал светофора.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 09.03.21

Коммунисты попросили генпрокурора РФ защитить тюменского депутата от «политической расправы». / В Тюмени пожилая женщина умерла от коронавируса. / Число заболевших коронавирусом в Тюменской области выше числа выздоровевших. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»