Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 32 тысячи человек

В Тюменской области зафиксировано 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составило 32 041 человек, сообщили во вторник, 9 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Среди новых больных коронавирусом восемь детей. На искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов.

Выздоровели 85 человек (всего 30 224 излечившихся с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 6156 человека, 1020 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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