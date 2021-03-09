Заместителем полпреда президента в УрФО назначена экс-замгубернатора Тюменской области

Экс-заместитель губернатора Тюменской области Татьяна Костарева назначена заместителем полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента России Антон Вайно, сообщает официальный сайт полпредства.

Татьяна Костарева была заместителем Владимира Якушева во время его губернаторства в Тюменской области в течение восьми лет, с 2010 по 2018 годы, при этом руководила аппаратом губернатора она с 2006 года. В политических кругах региона Костареву считали одним из самых влиятельных чиновников.

После назначения Якушева министром строительства и ЖКХ России, Костарева также перебралась в Москву. В Минстрое она работала директором административно-кадрового департамента, а с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года занимала должность статс-секретаря – заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.

Тюмень, Николай Юрьев

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