В Тюменской области от коронавируса умерло больше заболевших, чем в Югре и на Ямале, вместе взятых

В Тюменской области от коронавируса скончались еще четверо человек. Число умерших от COVID-19 достигло 309 человек, сообщили в среду, 10 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Такая суточная статистика по количеству погибших от коронавируса сделала Тюменскую область антилидером среди регионов «тюменской матрешки». На 10 марта на Ямале не было зарегистрировано ни одного случая новых смертей от коронавируса, в Югре от инфекции скончались двое пациентов. Скончались трое мужчин – 49, 64 и 68 лет и 87-летняя женщина. Старший из мужчин и женщина умерли от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Причиной смерти двоих других пациентов стала острая респираторная недостаточность на фоне пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 75 человек (32 116 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 10 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов.

Выздоровели 79 человек (всего 30 303 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 6083 человека, 1020 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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