В Тюменской области чиновникам за государственные награды будут доплачивать из бюджета

В Тюменской области чиновникам, получившим федеральные награды, будут доплачивать из регионального бюджета. Такое постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Выплаты предусмотрены для государственных гражданских служащих органов государственной власти Тюменской области – то есть для региональных чиновников. Те из них, кто получил государственную награду Российской Федерации, получат три месячных оклада, предусмотренных контрактом госслужащего. При поощрении президентом РФ сумма доплаты из регионального бюджета составит два оклада, награжденные правительством РФ имеют право на один месячный оклад. Суммы выплат будут также индексироваться в соответствии с действующим законодательством.

Выплаты могут получить не только действующие чиновники, но и бывшие, уволенные с государственной службы, а также члены семей уже скончавшихся гражданских служащих. Действие постановления распространяется на чиновников, награжденных, начиная с 11 августа 2020 года.

Тюмень, Михаил Чернов

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