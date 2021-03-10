Тюменская область надеется занять у инвесторов 56 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Тюменская область займет в ближайшие три года более 56 млрд рублей. О готовности к размещению государственных ценных бумаг на такую сумму говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Моором.

Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг составят: в 2021 году – 10 млрд рублей, в 2022 году – 23,5 млрд рублей и в 2023 году – 22,92 млрд рублей. Таким образом, максимальная общая сумма, которую область готова занять на рынке ценных бумаг – 56 млрд 420 млн рублей.

Как писал «Новый День», доходы бюджета Тюменской области 2021 года составят 147,5 млрд рублей, расходы – 179,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 32 млрд рублей. Таким образом, порядка 30% дефицита бюджета региона в 2021 году будет покрыто за счет выпуска ценных бумаг.

В 2022 году доходы бюджета планируются в размере почти 154 млрд рублей, расходы – почти 175 млрд рублей. Планы на 2023 год – 159 млрд рублей доходов и 177 млрд рублей расходов.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 10.03.21

В Тюменской области чиновникам за государственные награды будут доплачивать из бюджета. / В Тюменской области от коронавируса умерло больше заболевших, чем в Югре и на Ямале, вместе взятых. / Заместителем полпреда президента в УрФО назначена экс-замгубернатора Тюменской области. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»