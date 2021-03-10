В Тюмени из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов многоквартирного дома

В Тюмени из-за угрозы обрушения эвакуировали жителей четырехэтажного многоквартирного дома. Здание, еще в 2017 году признанное зоной вероятной чрезвычайной ситуации, невозможно больше эксплуатировать, не подвергая опасности жильцов, сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени.

На внеочередном заседании городской комиссии по ЧС днем в среду, 10 марта, было принято решение ограничить доступ людей в дом по адресу улица Ставропольская, 1а в Тюмени. Этот многоквартирный четырехэтажный жилой дом – бывшее общежитие. Еще в 2017 году решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени здание было признано зоной вероятной чрезвычайной ситуации, с этого момента за состоянием дома следила специализированная организация ООО «Геофонд+». 02.03.2021 представители «Геофонд+» зафиксировали выпадение кирпичной кладки на фасаде здания. После проведенного анализа специалисты сделали вывод о невозможности дальнейшей эксплуатации дома.

На встрече вечером 10 марта жильцам сообщили о том, что в здании обнаружены критические дефекты и проживание в доме является недопустимым. С семи часов вечера дом был оцеплен полицией и сотрудниками МЧС. Жителям предложили взять документы, вещи первой необходимости и выехать из многоквартирного дома. Эвакуированным жильцам предложили для размещения три гостиницы – «Малахово», «Березка» и Заречье». У дома дежурили автобусы, которые отвозили людей в гостиницы.

Для предотвращения возможных несчастных случаев дом огражден по всему периметру, доступ к нему людей исключен.

За нескольких часов жители дома №1 по Ставропольской выехали из его стен. Многие жильцы приняли решение на время переехать к родным и знакомым. Круглосуточную охрану здания обеспечивает УМВД России по городу Тюмени. Дежурство продлится до тех пор, пока жильцы не вывезут все свои вещи.

В доме будет проведено обследование, подготовлены документы для признания здания авариным и подлежащем сносу.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 10.03.21

Тюменская область надеется занять у инвесторов 56 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета. / В Тюменской области чиновникам за государственные награды будут доплачивать из бюджета. / В Тюменской области от коронавируса умерло больше заболевших, чем в Югре и на Ямале, вместе взятых. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»