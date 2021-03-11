Любимое место отдыха тюменцев залило нечистотами

В Тюмени прорвало канализацию в любимом месте отдыха горожан – Гилевской роще. Об этом сообщила в группе «ЧС Тюмень» «Вконтакте» одна из пользователей соцсети.

«В Гилевской роще прорвало трубу , пахнет не очень, – написала Марине Ермакова. – Ближе не подобраться». В пресс-службе «Тюмень Водоканала» факт порыва подтвердили.

«Произошло повреждение коллектора, отводящего стоки от КНС№7 (канализационно-насосная станция №7). Причина – в рекордном промерзании грунта», – сообщили в пресс-службе. При нормальном уровне промерзания грунта на глубину 1,7 – 1,8 метра в этом году земля промерзла на 2,8 метр, из-за чего увеличилась аварийность на сетях.

Поврежден стальной канализационный коллектор диаметром 1 метр. Его проверяли в прошлом году, и сомнений, что труба может прослужить и дальше, у специалистов компании не возникло. Пока ремонтники «Тюмень Водоканала» не докопались до места порыва коллектора, но предполагают, что из-за давления грунта разошелся сварочный шов.

Сейчас на месте порыва идут аварийные работы. В «Тюмень Водоканале» заверили, что потребители не будут отключены от водоснабжения. Срок окончания работ в компании назвать не смогли, но заверили, что приложат все усилия, чтобы завершить ремонт как можно быстрее.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 11.03.21

Пассажир рейса на Ямал напал на полицейского после задержания в тюменском аэропорту Рощино. / В Тюмени из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов многоквартирного дома. / Тюменская область надеется занять у инвесторов 56 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»