В Тюменской области мужчина опоздал с подарком жене на 8 марта и угрожал зарубить ее топором

В Ялуторовском районе муж пригрозил убить жену топором за то, что она выбросила его подарок. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, ссора между супругами произошла 9 марта. Потерпевшая получила от мужа подарок и выбросила его. Это разозлило мужчину, который был пьян и с топором в руках стал угрожать своей жене убийством.

Женщина пожаловалась в полицию. Подозреваемого задержал местный участковый. Против ранее не судимого 47-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сейчас мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Михаил Чернов

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