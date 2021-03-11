Тюменская область остается антилидером по смертности от коронавируса среди регионов «тюменской матрешки»

Тюменская область сохраняет печальное лидерство среди регионов «тюменской матрешки» по смертности от коронавируса. В четверг, 11 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса сообщили о смерти от COVID-19 еще четверых пациентов.

На 11 марта на Ямале не было зарегистрировано ни одного случая новых смертей от коронавируса, в Югре от инфекции скончались трое пациентов.

В Тюменской области скончались три женщины – 71, 75 и 83 лет и 70-летний мужчина. Причиной смерти у всех четверых стала острая легочно-сердечная недостаточность на фоне различных пневмоний и хронических заболеваний.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 78 человек (32 194 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 10 детей. На искусственной вентиляции легких находятся восемь пациентов.

Выздоровели 80 человек (всего 30 383 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 6005 человека, 1020 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 11.03.21

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