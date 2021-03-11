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Четверг, 11 марта 2021, 14:20 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Тюменская область остается антилидером по смертности от коронавируса среди регионов «тюменской матрешки»

Тюменская область сохраняет печальное лидерство среди регионов «тюменской матрешки» по смертности от коронавируса. В четверг, 11 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса сообщили о смерти от COVID-19 еще четверых пациентов.

На 11 марта на Ямале не было зарегистрировано ни одного случая новых смертей от коронавируса, в Югре от инфекции скончались трое пациентов.

В Тюменской области скончались три женщины – 71, 75 и 83 лет и 70-летний мужчина. Причиной смерти у всех четверых стала острая легочно-сердечная недостаточность на фоне различных пневмоний и хронических заболеваний.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 78 человек (32 194 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 10 детей. На искусственной вентиляции легких находятся восемь пациентов.

Выздоровели 80 человек (всего 30 383 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 6005 человека, 1020 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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