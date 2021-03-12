Тюменская область поставила антирекорд по смертности от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 319 человек. В пятницу, 12 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса сообщили о смерти от COVID-19 сразу шестерых пациентов.

Скончались двое мужчин – 51 и 62 лет, и четыре женщины – 67, 71, 73 и 82 лет. Таким образом, регион поставил собственных антирекорд: за последний месяц это самое большое количество умерших за сутки. Тюменская область продолжает держать печальное первенство среди регионов «тюменской матрешки» по суточной смертности от коронавируса.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 80 человек (32 274 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом двое детей. На искусственной вентиляции легких находятся восемь пациентов.

Выздоровели 74 человека (всего 30 457 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 5937 человек, 1020 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 11.03.21

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