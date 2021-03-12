ГИБДД ищет водителя, сбившего двоих второклассников на пешеходном переходе в Тюмени

В Тюмени на пешеходном переходе на улице Ялуторовской были сбиты двое семилетних школьников. Водитель скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП произошло в третьем часу дня в пятницу, 12 марта, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Грибоедова у школы №25. Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, двое мальчиков 7-ми лет шли по пешеходному переходу, позади них шла женщина с другими детьми. Мальчиков сбил автомобиль «Фольксваген Тигуан», женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем. После этого машина уехала.

Дети были доставлены в больницу для обследования, предварительно, тяжелых травм они не получили. Обстоятельства ДПТ выясняются, ГИБДД рекомендовала водителю «Фольксвагена» самому явиться в здание ведомства на улице Одесской, 16

Тюмень, Михаил Чернов

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