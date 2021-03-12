Директор ишимского цирка отдал деньги нацпроекта «Культура» собственной жене

В Ишиме директор цирка уволен за то, что отдал право на создание концертных программ своей жене без конкурса. Сумма контрактов составила 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Директор любительского цирка «Мечта» 20 июля 2020 года заключил с режиссером цирка два договора на создание новых концертных программ на общую сумму 600 тысяч рублей. При этом режиссер цирка была женой директора, и руководитель не стал проводить конкурентную закупку. Кроме того, он не стал извещать о конфликте интересов своего работодателя – администрацию города Ишима.

При этом, деньги на разработку концертных программ были частью гранта, который цирк получил, как один из победителей Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов от ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Полеванова». Сумма безвозмездной субсидии, предоставляемой в рамках национального проекта «Культура», составила 2 млн рублей, 40 % суммы гранта должно было пойти на выплаты за создание новых концертных программ.

Нарушение законодательства выявила ишимская межрайонная прокуратура, когда проверяла расходование денежных средств, выделенных в рамках национальных проектов. По результатам проверки в адрес главы города Ишима Федора Шишкина было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого директор цирка уволен «в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся».

Ишим, Михаил Чернов

Ишим. Другие новости 12.03.21

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