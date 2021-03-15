Тюменский суд оценил жизнь рабочего в 500 тысяч рублей

Жительница деревни Ушаково Тюменского района получила полмиллиона рублей компенсации за гибель мужа на работе. Мужчина погиб, упав с высоты во время сварочных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Погибший работал электрогазосварщиком в ООО «Тюменский специализированный застройщик». 12 июля 2019 года по заданию работодателя он выполнял работы на высоте с использованием подъемника вышки, которым управлял машинист. При выполнении работ люлька оборвалась от стрелы подъемника и упала на пол цеха вместе с находившимся в ней сварщиком. Мужчина погиб.

В ноябре 2020 года женщина обратилась в суд с иском к ООО «ТСЗ» о взыскании расходов, связанных с погребением, компенсации морального вреда и судебных расходов. Требования вдовы поддержал прокурор. Суд, рассмотрев дело, частично удовлетворил требования женщины и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей, 21 тысячу рублей расходов на погребение и оплату услуг представителя в суде в сумме 10 тысяч рублей.

Тюмень, Михаил Чернов

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