Неподалеку от аэропорта Рощино вагон сошел с рельсов и перекрыл автотрассу

На Ирбитском тракте в направлении на аэропорт Рощино ограничено движение автотранспорта. При чиной стал сошедший с рельсов вагон, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

На железнодорожном переезде сошел с рельсов железнодорожный вагон, перегородив автомагистраль, сообщили в ГИБДД. Движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону Рощино ограничено. На месте сотрудники ГИБДД регулируют проезд вручную. Решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам отложить несрочные поездки в сторону Ирбитского тракта до восстановления движения по автомагистрали. Сейчас вагон пытаются убрать с проезжей части дороги.

Тюмень, Михаил Чернов

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