Стало известно, где похоронят сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева

Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев будет похоронен в Москве. Прощание состоится во вторник, 16 марта, в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Сенатора Михаила Пономарева похоронят на Домодедовском кладбище Москвы во вторник, 16 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Совете Федерации.

Сенатор Михаил Пономарев, представлявший в Совете Федерации тюменскую областную думу, скончался в субботу, 13 марта, от остановки сердца. Смерть не была связана с коронавирусной инфекцией. Пономарев стал сенатором в 2016 году, в Совете Федерации он был заместителем председателя комитета по экономической политике. Полномочия Пономарева должны были закончиться в сентябре 2021 года.

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