В Тюменской области хлебокомбинат выпустил на рынок десятки тонн опасной для здоровья пшеницы

Ишимский хлебокомбинат опасной для здоровья пшеницей. Несколько десятков тонн зерновых были выпущены в оборот без проверки на безопасность от токсинов, способных нанести вред человеку.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, в марте 2021 года ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов» выпустило в оборот 67,4 тонны зерно кормовой пшеницы в сопровождении неполной декларации о соответствии. В ней не был определен обязательный показатель безопасности, относящийся к группе микотоксинов – «сумма афлотаксинов В1,В2,G1,G2». Согласно данным открытых источников, микотоксины способны вызвать отравления человека и животных – микотоксикозы.

Россельхознадзор 1 марта 2021 года выдал предписание о прекращении действия деклараций о соответствии на указанную продукцию. Предписание исполнено в установленные сроки. Против должностного лица ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов» возбуждено дело об административном правонарушении статье «недостоверное декларирование соответствия продукции». Дело направлено на рассмотрение в мировой суд.

Ишим, Михаил Чернов

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