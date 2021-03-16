В Тюмени наказали таксиста, сбившего двоих детей на переходе у школы

Водитель, сбивший двоих семилетних мальчиков на переходе у школы, лишен права управлять транспортом на 1 год. Такое решение принял суд, сообщили во вторник, 16 марта, в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», мужчина 58 лет, сбил 12 марта двоих мальчиков на нерегулируемом пешеходном переходе у школы № 25 на улице Грибоедова в Тюмени. После этого он скрылся с места ДТП.

Номер автомобиля сфотографировала на мобильный телефон мама одного из учеников школы – свидетельница ДТП. Гаишники обратились к нарушителю с предложением добровольно явиться в ГИБДД, но он этого не сделал. Водителя задержали в ходе введенного специального плана «перехват».

Мужчина пытался избежать ответственности, заявив, что уехал с места наезда на детей потому, что они упали сами, а он в первую очередь думал о людях из других машин, которые из-за него будут стоять в пробке. Однако, на записи с видеорегистратора видно, как «Фольксваген», едущий один по дороге, сбивает детей. Гаишников удивило, что в «Фольксвагене» установлены несколько видеорегистраторов, но ни в одном из них не было карт памяти. Сейчас по факту ДТП проводится административная проверка.

Ишим, Михаил Чернов

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