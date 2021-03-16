Тюменская область осталась единственным регионом «матрешки», где люди продолжают умирать от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 339 человек. Во вторник, 16 марта, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса сообщили о смерти от COVID-19 пяти пациентов.

Скончались трое мужчин – 34, 70 и 73 лет и две женщины – 69 и 87 лет. Тюменская область на 16 марта оказалась единственным регионом «Тюменской матрешки», в которой было объявлено о новых умерших от коронавирусной инфекции.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболел 71 человек (32 577 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом один ребенок. На искусственной вентиляции легких находятся четверо пациентов.

Выздоровели 63 человека (всего 30 715 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остается 5681 человек, 971 проходит перевахтовку.

Ишим, Михаил Чернов

Ишим. Другие новости 16.03.21

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