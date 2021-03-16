Губернатор Александр Моор пообещал тюменцам новые школы и детские сады. Где и когда их построят?

В Тюменской области в 2021 году начнется строительство нескольких новых школ и детских садов. Об этом в прямом эфире на своих страницах в соцсетях заявил во вторник, 16 марта, губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам губернатора, будет построена школа в тюменском районе Плеханово на 1500 учеников. Уже выделены деньги на разработку проектно-сметной документации и строительство школы. Также начнется строительство школы на 1,5 тыс мест в микрорайоне Тура, ее проект уже разработан. Третью школу, на 1200 учеников, построят в Новопатрушево, ПСД объекта уже разработана. Срок сдачи всех трех шцол – 1 сентября 2023 года. Кроме того, до 1 сентября 2022 года будут закончены работы по школе на 360 учеников в поселке Богандинский.

Самый большой из детских садов, на 550 мест, начнут строить в микрорайоне Ямальский. В поселке Березняковский возведут детсад на 360 мест, а в Антипино – на 318 воспитанников. Несмотря на то, что проектная дата окончания строительства детсадов – 2023 год, губернатор пообещал, что их постараются ввести в эксплуатацию к концу 2022 года.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 16.03.21

В Тюмени наказали таксиста, сбившего двоих детей на переходе у школы. / Тюменская область осталась единственным регионом «матрешки», где люди продолжают умирать от коронавируса. / В Тюменской области хлебокомбинат выпустил на рынок десятки тонн опасной для здоровья пшеницы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»