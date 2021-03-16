Три тысячи тюменцев требуют посадить хозяйку за жестокое убийство щенка

Петицию с требованием отправить за колючую проволоку на три года женщину, которая после ссоры с мужем зарезала щенка, подписали более трех тысяч тюменцев. Петиция на имя губернатора Александра Моора создана на портале change.org.

Речь идет о происшествии 7 марта 2021 года. Тогда 32-летняя пьяная тюменка в подъезде дома на улице Харьковская, 60 перерезала горло своей собаке по кличке Граф. Свидетелями жестокости женщины стали дети 12, 9 и 5 лет и прохожие. Сама женщина рассказала, что поругалась с мужем и решила выплеснуть свою агрессию на щенке.

В ветеринарной клинике, врачи которой пытались спасти собаку, установили, что гортань животного была перерезана «целиком до хряща». «Около 40 минут реанимации, кислород, шесть пар рук боролись за него. Но большая кровопотеря не позволила спасти живое существо», – рассказали ветеринары.

Автор петиции потребовала наказать живодерку за жестокое обращение с животными и лишить свободы на три года. На момент публикации петицию поддержали более 3100 человек.

Тюмень, Михаил Чернов

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