Компания, по вине которой на горке покалечилась девочка, заплатит ей компенсацию в сотни тысяч рублей

Владельцу компании, по вине которой на ледяной горке покалечилась девочка, не удалось обжаловать решение суда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области в среду, 17 марта, Тюменский областной суд оставил без изменений решение о взыскании с ООО «Место отдыха «НАТА»» 400 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки.

Десятилетняя девочка получила травму 6 января 2019 года на территории базы отдыха «Боровое» (ООО «Место отдыха «НАТА»). Скатываясь с горки одновременно с взрослым мужчиной, девочка столкнулась с ним. В результате девочка получила тяжелую травму головы.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Было установлено, что генеральный директор ООО «Место отдыха «НАТА» Павел Чашков не обеспечил контроль за безопасной эксплуатацией горки, он был осужден на три года лишения свободы. Постановлением Уральского управления Росстандарта «Место отдыха «НАТА» было оштрафовано на 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов. В июне 2020 года мать пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред и суд взыскал с «ООО Место отдыха «НАТА» 400 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Тюмень, Михаил Чернов

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