Тюменский депутат-единоросс задолжал миллионы рублей зарплаты своим работникам

Принадлежащая депутату тюменской областной думы компания задолжала работникам более 3,8 млн рублей. Задолженность по зарплате было погашена только после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Проверка тобольской межрайонной прокуратуры установила, что у АО «Тобольскстроймеханизация» образовалась задолженность по заработной плате за январь 2021 года перед 132 работниками на сумму более 3,8 млн рублей. Прокурор внес представление генеральному директору общества (согласно данным из открытых источников, имя является депутат тюменской областной думы от «Единой России» Владимир Майер) и направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы. Благодаря принятым мерам задолженность по зарплате была полностью погашена.

Отметим, что, согласно официальной декларации о доходах, в 2019 году Владимир Майер заработал более 3,2 млн рублей. Более новые данные о доходах депутата пока недоступны.

Тобольск, Михаил Чернов

Тобольск. Другие новости 17.03.21

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