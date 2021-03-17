Назначен и.о. ректора тюменского медуниверситета

Назначен и.о. ректора Тюменского медицинского университета. Им стал проректор Иван Петров, сообщила в среду, 17 марта, пресс-служба вуза.

«В соответствии с приказом министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко исполнение обязанностей ректора Тюменского государственного медицинского университета поручено проректору по научно-исследовательской работе и инновационной политике вуза, доктору медицинских наук Ивану Михайловичу Петрову», – говорится в сообщении.

Ректор ТГМУ Ирина Медведева скончалась 12 марта после продолжительной болезни.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 17.03.21

Компания, по вине которой на горке покалечилась девочка, заплатит ей компенсацию в сотни тысяч рублей. / Три тысячи тюменцев требуют посадить хозяйку за жестокое убийство щенка. / В какие регионы Урала летом запустят чартеры из Москвы, пока не решено. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»