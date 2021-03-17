Туризм, медицина и информационные технологии: Тюменская область договорилась о сотрудничестве с АФК «Система»

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Об этом в среду, 17 марта, сообщил оперативный штаб региона.

Соглашение касается совместной реализации инвестпроектов в сферах телекоммуникации и информационных технологий, развития туриндустрии, жилищного строительства, переработки леса и медицинских услуг. «Мы подписали соглашение о сотрудничестве с АФК «Система». Что дает жителям деятельность крупного инвестора на территории региона? Новые рабочие места, совершенствование городской среды, высокотехнологичную медицинскую помощь и, как следствие, улучшает качество жизни», – заявил Моор.

Владимир Евтушенков отметил, что «Система» приходит в те регионы, «где ей рады». «Главное, чтобы конкурентная среда была с равными возможностями для всех», – добавил олигарх.

Тюмень, Михаил Чернов

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