В Тюмени проститутка сдала в полицию фальшивомонетчиков

В Тюмени проститутка сдала в полицию фальшивомонетчика, расплатившегося с ней поддельной пятитысячной купюрой. Фальшивомонетчик избежал колонии и отделался условным сроком, сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

25-летний молдаванин Стас К. и 30-летний Никита Ш. занимались сбытом фальшивых денег, которыми их снабжал некто Гуцул, уголовное дело против которого было выделено в отдельное производство. Купюры были очень высокого качества, сложно отличимыми от настоящих. Преступники успели через объявление в соцсетях купить за фальшивки новый «айфон» за 18 тысяч рублей. Они погорели на попытке Стаса К. расплатиться фальшивками с проституткой. До этого он успешно покупал на поддельные деньги виагру, но девушка легкого поведения, которая сдала клиенту сдачу настоящими банкнотами, сумела распознать поддельную пятитысячную и обратилась в полицию.

Стаса К. суд, с учетом положительных характеристик и отсутствия судимости, приговорил к 3 годам лишения свободы условно, фальшивомонетчика освободили в зале суда. Никиту Ш. задержали не только с поддельными деньгами, но и с наркотиками, когда он делал закладки. Он приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Тюмень, Михаил Чернов

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