Областные депутаты попросили у президента Путина почетное звание для Тюмени

Депутаты тюменской областной думы поддержали инициативу о присвоении областной столице звания «Город трудовой доблести». Соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину было принято на заседании облдумы в четверг, 18 марта.

Инициативу презентовал областной думе глава Тюмени Руслан Кухарук. Он напомнил о том, какой вклад промышленность Тюмени внесла в победу над фашистской Германией в Великую Отечественную войну. Депутат от КПРФ Юрий Юхневич уточнил, как будет выглядеть в случае присвоения городу почетного звания обязательная стела и где она будет располагаться. Кухарук ответил, что, в случае положительного решения президента, будет объявлен конкурс и открыто общественное обсуждение как образа памятника, так и места его размещения.

Единоросс Владимир Ульянов предложил отметить в документах, которые дума направит президенту, не только заслуги тюменской промышленности, но и врачей и педагогов. Ульянов напомнил, что в развернутых в войну в Тюмени 28 госпиталях прошли лечение 17 тысяч раненых и больных. В строй вернулись три четверти раненых и 90% заболевших. Также в Тюмени учились больше 98 тысяч детей, эвакуированных из европейской части СССР. Либерал-демократ Александр Лобов предложил Кухаруку, в случае присвоения Тюмени звания города трудовой доблести, сделать бесплатным посещение местных музеев.

В итоге думцы единогласно поддержали предложение мэрии Тюмени.

Тюмень, Михаил Чернов

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