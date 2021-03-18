Тюменские полицейские нашли 13 жителей региона, помогавших террористам в Сирии

В Тюменской области в 2020 году было выявлено 31 террористическое и одно экстремистское преступление. Об этом в своем отчете перед тюменской областной думой сообщил в четверг, 18 марта, начальник УМВД региона Леонид Коломиец.

Правоохранительные органы установили 13 жителей Тюменской области – участников международных террористических организаций, в частности – Исламского государства (организация, запрещенная на территории РФ). Они занимались террористической деятельностью на территории Сирии. Против террористов было возбуждено 14 уголовных дел, в том числе за финансирование террористической деятельности.

В общей сложности, полиция выявила 31 преступление террористической и одно – экстремистской направленности.

Тюмень, Михаил Чернов

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