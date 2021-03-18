В Тюменской области не хватает 10% участковых. Остальных полицейских также некомплект

Дефицит участковых уполномоченных в тюменской полиции достигает 9%. Об этом сообщил в тюменской областной думе в четверг, 18 марта, начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец.

Общий «некомплект» кадров в органах МВД региона в первые два месяца 2021 года уменьшился. Если в 2020 году некомплект составлял 6%, то в январе-феврале 2021 года он составил 4,9%. Коломиец назвал эту тенденцию положительной.

Депутат-единоросс Виктор Рейн поинтересовался, какое количество вакансий существует среди участковых уполномоченных. Леонид Коломиец вынужден был признать, что среди участковых некомплект гораздо выше, чем в среднем по УМВД и составляет 9%.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 18.03.21

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