Тюменскому облизбиркому может не хватить 400 миллионов на выборы депутатов облдумы, и он попросит еще

На выборы депутатов тюменской областной думы в 2021 году потратят почти 403 млн рублей. При этом специалисты облизбиркома сейчас заканчивают расчеты, по итогам которых сумма может быть скорректирована, заявил на заседании облдумы в четверг, 18 марта, председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Сумма в 402 млн 870 тыс рублей заложена в бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Финансироваться выборы будут из бюджета Тюменской области, но возможно привлечение средств автономных округов (депутатов тюменской областной думы выбирают жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО – ред.). Договор между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО о порядке и условиях проведения выборов был одобрен облдумой 18 марта.

Либерал-демократ Глеб Трубин спросил у Игоря Халина, уложится ли облизбирком в указанную сумму, учитывая, что расходы запланированы «в параметрах 2016 года», а голосование на выборах-2021 будет проходить три дня. Халин ответил, что специалисты сейчас заканчивают расчеты затрат (очевидно, для корректировки в сторону увеличения – ред.) и представят их в правительство области и облдуму. Глава облизбиркома отметил, что трехдневное голосование – не единственная причина, по которой расходы могут быть скорректированы. «Решение по трем дням голосования [пока] не принято», – добавил Халин.

Тюмень, Михаил Чернов

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