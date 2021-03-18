Юг региона продолжает удерживать печальное лидерство по смертности от COVID-19 в «тюменской матрешке»

Шесть человек умерли от коронавируса в трех регионах «тюменской матрешки». Печальное лидерство продолжает удерживать Тюменская область, сообщил в четверг, 18 марта, портал стопкоронавирус.рф.

Самое большое количество новых умерших зафиксировано в Тюменской области – 5 человек. В ХМАО оперштаб сообщил об одном летальном случае из-за COVID-19, на Ямале новых смертельных случаев не отмечено. Таким образом, общее число жертв коронавируса в трех регионах составило на 18 марта 1529 человек – 776 умерших в ХМАО, 404 на Ямале и 349 в Тюменской области.

В трех регионах 189 новых заболевших. Из них 78 человек заболели в Тюменской области, 85 – в Югре и 26 на Ямале. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 123 470 человек в «тюменской матрешке».

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