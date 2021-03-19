В Тюменской области хлебокомбинат оштрафовали за торговлю опасным зерном

«Ишимский хлебокомбинат»направил на продажу тысячу тонн опасного овса. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Управление обнаружило партию в тысячу тонн овса без достоверных деклараций. Зерно было предназначено для пищевых целей. В оборот опасное зерно выпустило ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов». Продукция имела декларацию о соответствии, содержащую недостоверные сведения о проведении исследований по показателям качества и безопасности. Управлением Россельхознадзора было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии.

В отношении юридического лица было возбуждено дело о недостоверном декларировании сооответствия продукции. Дело было направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области. 15 марта 2021 года судом вынесено решение о привлечении ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов» к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей.

Ишим, Михаил Чернов

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