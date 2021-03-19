В регионах тюменской «матрешки» впервые за последние месяцы никто не умер от коронавируса

В трех регионах большой Тюменской области за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовал в пятницу, 19 марта, портал стопкоронавирус.рф.

При этом, в Тюменской области коронавирусом заболели 76 человек, в ХМАО – 81 человек, а на Ямале – 25 человек. Всего в трех регионах COVIL-19 поразил 123 752 человека.

В общей сложности, выздоровели за последние сутки 217 человек (64 в Тюменской области, 121 в ХМАО и 32 в ЯНАО). С начала пандемии в трех регионах вылечились 127 708 человек

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