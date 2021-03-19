В мэрии Тобольска правопорядком заведует убийца и наркоман

В Тобольской мэрии вопросами правопорядка и профилактики правонарушений занимается чиновник, отсидевший срок за убийство. Кроме того, в 90-е его привлекали к уголовной ответственности за грабеж и хулиганство, а впоследствии задерживали с наркотиками, рассказал «Новому Дню» осведомленный источник.

Речь идет о Романе Алимпиеве, председателе административной комиссии администрации Тобольска. В полномочия комиссии входят, кроме всего прочего, «обеспечение взаимодействия администрации города, исполнительных органов государственной власти, территориальных федеральных органов государственной власти, иных заинтересованных учреждений, организаций, по вопросам обеспечения правопорядка на территории города Тобольска» и «подготовка предложений, рекомендаций по реализации актуальных мер по профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка» в городе. Возглавил комиссию Алимпиев в декабре 2020 года, сообщало издание «Тобольск Информ».

Кроме того, Роман Алимпиев является первым заместителем директора МКУ «Тобольскстройзаказчик». Правда, информации об этом на официальном сайте мэрии Тобольска найти не удалось, кто занимает должность первого зама директора главного строительного управления города, на сайте не указано.

В 1995 году Алимпиев, якобы, привлекался к уголовной ответственности за грабеж и хулиганство, в 1999 году его задерживали с 0,7 грамма героина. По словам источника «Нового Дня», Алимпиев проходил в 2002 году по милицейским оперативным отчетам как «наркоман». В 2003 году он был задержан и осужден за убийство на 7 лет лишения свободы, но вышел уже в апреле 2008 года. На сегодня, согласно УК РФ, судимость Алимпиева погашена. Найти подтверждение этим эпизодам в картотеке тюменских судов не удалось.

Отметим, что отчимом Романа Алимпиева является Виктор Мальков, ранее работавший директором филиала СГУ при правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества в Тюменской области» и председателем Фонда имущества Тюменской области. По версии источника «Нового Дня», Виктор Мальков имеет связи с экс-губернатором Тюменской области, мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как бы то ни было, Виктор Мальков был председателем Фонда имущества Тюменской области с 22 октября 2002 года по 23 сентября 2004 года, как раз во времена губернаторства Сергея Собянина.

Редакция РИА «Новый День» не может утверждать, что описанные факты из биографии Романа Алимпиева действительно имели место. Однако, это следует из документов, имеющихся в распоряжении редакции.

В пресс-службе администрации Тобольска попросили прислать письменный запрос информации и обещали разобраться в ситуации. Также в пресс-службе уточнили, что административная комиссия занимается только малозначительными административными правонарушениями и вопросами благоустройства, а деяния, предусмотренные КоАП РФ, не входят в полномочия комиссии.

UPD. – В пресс-службе администрации Тобольска «Новому Дню» оперативно подготовили комментарий по поводу Алимпиева. В мэрии заявили, что Роман Алимпиев занимает должность , не связанную с муниципальной службой, для этой должности нет жестких ограничений, связанных с судимостью. Судимость Алимпиева при этом погашена досрочно, он был осужден по статье УК, не связанной с убийством, заверили в мэрии. Уточнить номер статьи в администрации Тобольска отказались, сославшись на необходимость защиты частной информации.

При этом, отметили в пресс-службе тобольской мэрии, председателя административной комиссии администрации города выбирают «ситуативно» и нет лица, закрепленного на этой должности на постоянной основе.

Тобольск, Михаил Чернов

Тобольск. Другие новости 19.03.21

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