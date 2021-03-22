Скандальный департамент тюменского правительства потратит 2 млн на пиар

Департамент агропромкомплекса Тюменской области готов потратить 2 млн рублей на пиар в Youtube. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

Исполнитель должен создать и зарегистрировать канал департамента на Youtube. В список требований входят также разработка дизайн-макетов и графических элементов канала в сети YouTube, в том числе логотипа и фирменных заставок для видеоматериалов. Исполнитель должен продвигать канал заказчика на сервисе YouTube, заниматься анализом аналогичных по тематике каналов, а также рекомендациями по оптимизации пути развития канала с учетом актуальных тенденций сервиса YouTube..

На эти цели департамент агропромышленного комплекса Тюменской области готов потратить в 2021 году 2 миллиона рублей.

Как писал «Новый День», в январе 2020 года правоохранительные органы начали комплексную проверку в главной лизинговой компании правительства Тюменской области – АО «ТАЛК». Поводом для проверки, по данным источника «Нового дня», стал вывод активов из компании при бывшем директоре Владимире Сорогине.

Тюмень, Михаил Чернов

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