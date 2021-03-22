В Тюмени невменяемый мужчина подорвал многоквартирный дом

В Тюмени пьяный невменяемый мужчина взорвал газ в многоквартирном жилом доме. Он избежит лишения свободы, мужчине грозить только принудительное лечение, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 20 сентября 2020 года, мужчина, будучи пьян, подорвал газ в квартире на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени,, из-за чего произошло повреждение и уничтожение общедомового имущества многоквартирного жилого дома. Были уничтожены и повреждены межквартирные и межкомнатные перегородки, потолочные и половые перекрытия, выбиты окна и двери 17 квартир. Общая сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем взрыва, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия. Мужчина, страдает психическим заболеванием и не может осознавать характер и значение совершаемых им действий. По заключению комиссии экспертов состояние здоровья преступника исключает его вменяемость. Специалистами признана необходимость его направления на принудительное лечение в медицинское психиатрическое учреждение специализированного типа для его лечения. Материалы уголовного дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Тюмень, Михаил Чернов

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