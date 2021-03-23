В регионах «тюменской матрешки» возобновился рост смертности от коронавируса

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО от коронавируса снова умирают люди. Наибольшее число умерших – в Тюменской области, сообщил во вторник, 23 марта, портал стопкоронавирус.рф.

Всего в трех регионах оперативные штабы сообщили о шести умерших. В Тюменской области были подтверждены четыре смерти от коронавируса (всего 353 с начала пандемии). В ХМАО и ЯНАО зафиксировано по одному летальному исходу. В округах с начала пандемии умерли 780 и 406 человек соответственно.

Общее число заболевших достигло 53 556 в Югре, 37 801 на Ямале и 33 100 в Тюменской области. За сутки в трех регионах «матрешки» заболели 173 человека – 78 в ХМАО, 69 в Тюменской области и 26 на Ямале.

Салехард, Юрий Хромов

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