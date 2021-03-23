Мать двоих маленьких детей, погибших во время пожара под Тюменью, будут судить

Дошло до суда дело жительницы поселка Богандинский под Тюменью, из-за которой в пожаре погибли двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

В Тюменский районный суд поступило уголовное дело в отношении жительницы поселка Богандинский, обвиняемой в причинение смерти по неосторожности двум своим сыновьям 2016 и 2020 годов рождения. Дети погибли во время пожара 18 января 2021 года.

Как писал «Новый День», в поселке Богандинском под Тюменью на улице Привокзальной загорелась квартира в одноэтажном жилом доме.

Мать малышей оставила их одних, закрыв дверь квартиры на замок, а сама ушла в магазин. Малыши были без присмотра около часа. За это время младший ребенок нашел зажигалку и поджег квартиру. Через несколько минут соседи увидели дым, идущий из квартиры, и вызвали сотрудников МЧС. На место пожара прибыли врачи «скорой». Из горящей квартиры вынесли двух мальчиков, однако, спасти их врачам не удалось, оба ребенка погибли от отравления продуктами горения.

Сейчас женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

Тюмень, Михаил Чернов

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