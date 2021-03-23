Силовики предотвратили все теракты, планировавшиеся на территории УрФО в 2020 году

Два теракта предотвратили в 2020 году правоохранительные органы на территории УрФО. Были задержаны 25 участников бандформирований, рассказал во вторник, 23 марта, секретарь совбеза РФ Николай Патрушев в Ханты-Мансийске на совещании по вопросам национальной безопасности.

Силовикам удалось предотвратить все теракты, планировавшиеся на территории УрФО. Теракты удалось предотвратить в результате работы по противодействию созданию в регионе ячеек международных террористических организаций, заявил Патрушев. Правоохранительные органы, пытаясь помешать проникновению на территорию УрФО террористов, параллельно выявили и перекрыли 11 каналов незаконной миграции.

По словам секретаря совбеза, в 2020 году были заблокированы более 45 тысяч интернет-ресурсов «с деструктивным контентом», в том числе террористического и экстремистского характера. При этом, прокурорские проверки обнаружили недостатки в защите от террористов ряда мест массового пребывания людей.

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