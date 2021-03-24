В Тюменской области за один день в ДТП пострадали 9 детей

В Тюмени за сутки в ДТП пострадали девять детей. Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о профилактике ДТП и безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Всего за вторник, 23 марта, в области произошло шесть ДТП, в которых пострадали дети. Так, вечером на пересечении улиц Дружбы и Алебашевская города Тюмени столкнулись автомобили Skoda, Hyundai и Mercedes. В Hyundai находились мальчики 9, 10 и 13 лет,. Предварительно, водитель «Шкоды» проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, от удара иномарку отбросило на «Мерседес». В ДТП пострадали 5 человек, двое взрослых и трое детей – мальчики 9, 11 и 13 лет, которые на такси возвращались из торгового центра домой. Дети ехали на заднем сиденье, предварительно, были пристегнуты ремнями безопасности.

Днем того же дня у дома № 11 на улице Орджоникидзе был сбит 5-летний ребенок. Дошкольник переходил дорогу с 10-летним старшим братом, и получил ушиб, старший мальчик не пострадал. У дома № 177 на ул. Щербакова под машину попала 12-летняя девочка. Дети перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Еще две 10-летние девочки сбиты на улице Парфенова, 28, автомобилем «Фольксваген», сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

К счастью, никому из пострадавших в ДТП детей госпитализация не понадобилась. Всего 23 марта 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 9 детей, из них 5 были пассажирами, 4 – пешеходами.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени и Ишимскому межрайонному прокурору провести проверки исполнения законодательства о профилактике дорожно-транспортных происшествий, безопасности дорожного движения и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тюмень, Михаил Чернов

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