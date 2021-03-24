В «тюменской матрешке» 174 новых случая COVID-19. На юге области инфекция унесла сразу пять жизней

В регионах «тюменской матрешки» от коронавируса умерли пять человек. Все они скончались в Тюменской области, сообщил в среду, 24 марта, портал стопкоронавирус.рф.

В ХМАО и ЯНАО в среду, 24 марта, официально не сообщалось о смерти пациентов с коронавирусом. В Тюменской области с начала пандемии умерли 358 человек. В Югре число жертв коронавируса составляет 780 человек. Еще 406 жизней инфекция унесла на Ямале.

Общее число заболевших достигло 53 638 в Югре, 37 826 на Ямале и 33 167 в Тюменской области. За сутки в трех регионах «матрешки» заболели 174 человека – 82 в ХМАО, 67 в Тюменской области и 25 на Ямале.

Тюмень, Михаил Чернов

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